Parco: al via un’azione di recupero e valorizzazione dei sentieri storici, la nota del presidente Coccorullo

ll Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni avvia un’azione di recupero e valorizzazione della rete dei sentieri storici che attraversano il territorio del parco. Con una nota a firma del Presidente Giuseppe Coccorullo è stato chiesto ai sindaci dell’Area Protetta di trasmettere una scheda identificativa dei sentieri di maggior interesse naturalistico, storico e culturale.

Le finalità

“L’obiettivo – dichiara il Presidente Giuseppe Coccorullo – è l’elaborazione di un progetto complessivo di promozione, valorizzazione, monitoraggio e manutenzione della rete sentieristica del Parco che sottoporremo ai Ministeri competenti e alla Regione Campania per ottenere finanziamenti pluriennali che consentano interventi manutentivi annuali per garantire una fruizione in sicurezza dei percorsi facenti parte della rete”.