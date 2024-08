Parchi Archeologici di Paestum e Velia: torna l’appuntamento con le “Domeniche al Museo”, ecco le iniziative in programma

Domenica 4 agosto 2024, grazie all’iniziativa #domenicalmuseo promossa dal Ministero della Cultura, avrai l’opportunità di visitare gratuitamente i siti archeologici di Paestum e Velia. Ogni prima domenica del mese, infatti, i musei e i parchi archeologici italiani aprono le loro porte gratuitamente a tutti i visitatori. L’area archeologica e il Museo di Paestum e l’area archeologica di Velia saranno accessibili dalle 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 18:30. Un’occasione perfetta per immergersi nella storia e nella cultura della Magna Grecia.

Navetta gratuita: Paestum e Velia on the Road

Per facilitare gli spostamenti, è disponibile una navetta gratuita che collega Paestum a Velia. La partenza è prevista alle 16:00 dal parcheggio Voza, vicino al bar Anna, con ritorno alle 19:00 da Velia. Non perdere l’occasione di ammirare due delle città più importanti della Magna Grecia con comodità. Durante la giornata, molte iniziative renderanno la tua visita ancora più speciale:

Visite ai depositi del Museo di Paestum

Scopri i tesori nascosti del Museo di Paestum con visite guidate alle 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00. Prenotazione obbligatoria al numero 0828811023 o via email a pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.

Attività Didattiche

Partecipa alle visite guidate tematiche: a Paestum, alle 11:00, “A spasso con gli dei” ti porterà alla scoperta del Tempio di Nettuno e della Basilica. A Velia, alle 17:00, “Elea, la nascita della polis” ti guiderà attraverso l’area archeologica. Le attività hanno un costo di 3 euro e richiedono prenotazione a arte@lenuvole.com o al numero 0812395653.

Passeggiata sul Crinale degli Dei

A Velia, alle 10:00, unisciti alla passeggiata lungo il Crinale degli Dei per ammirare panorami mozzafiato. Prenotazione obbligatoria via email a pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.

Mostra “Elea: la rinascita”

Non perdere la mostra “Elea: la rinascita”, visitabile fino al 31 dicembre 2024. Scopri i risultati degli scavi recenti sull’Acropoli che hanno portato alla luce tracce di un santuario risalente al VI secolo a.C. La mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso al parco. Per una visita ancora più coinvolgente, prova lo Zoom Uphill, un veicolo elettrico off-road disponibile gratuitamente per ammirare i luoghi più suggestivi di Paestum e Velia.

La serata si concluderà con un emozionante concerto di Paolo Fresu e Rita Marcotulli a Velia alle 21:00, nell’ambito della rassegna Musica&Parole. I biglietti sono disponibili presso le biglietterie di Paestum e Velia o online. È previsto un servizio navetta gratuito da Paestum a Velia e ritorno per la serata del concerto.