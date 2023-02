Parcheggi a Salerno, novità per la sosta in centro

Parcheggi liberi nell’area Crescent. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale di Salerno, retta dal sindaco Vincenzo Napoli. Il provvedimento, in realtà, non è valido per tutti ma unicamente per i residenti della zona centrale della città (zona 1 e zona 2) che avranno così la possibilità di parcheggiare l’auto nell’area di sosta non automatizzata tra l’area Crescente e via Molo Manfredi.

L’iniziativa

L’iniziativa era già stata proposta alla vigilia delle Luci d’Artista, riuscendo così ad accogliere le richieste dei cittadini della zona e dei commercianti. L’Ente in quell’occasione consentì ai residenti di parcheggiare gratuitamente in zona per tutta la durata dell’evento natalizio.

Ora, però, l’esecutivo salernitano ha deciso di prorogare il provvedimento che comunque resta sperimentale e valido fino al prossimo 31 agosto. Si dà in questo modo la possibilità di superare un problema notevole, quello dei parcheggi per i residenti. Nella zona 1 (centro storico) e nella zona 2 (tra via Croce e vicolo della Giudaica) di Salerno, infatti ci sono poco più di 500 posti auto per un bacino d’utenza molto più vasto.

La scelta dell’Ente

A motivare il provvedimento le «segnalazioni di criticità, da parte di cittadini, connesse alle esigenze di parcheggio nelle aree centrali e, dunque, appare necessario agevolare la sosta, al fine di ridurre i notevoli disagi ai residenti».