Luci d’Artista, il bilancio delle forze dell’ordine: oltre cinquemila i controlli

Con la fine del mese di gennaio si conclude ufficialmente il periodo delle luci d’artista. Per la Prefettura è tempo per tracciare un bilancio delle attività svolte. Il Questore di Salerno, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha disposto in ambito operativo l’intensificazione dei servizi di vigilanza a livello di coordinamento interforze. È stato possibile avvalersi anche alla preziosa collaborazione dell’Esercito Italiano, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale di Salerno.

I controlli delle forze dell’ordine

Lo sforzo congiunto ha consentito di conseguire notevoli risultati: sono state controllate 5233 persone – 25 delle quali denunciate per violazione DASPO urbano – e 2486 veicoli.

Grazie all’impegno sinergico da parte delle forze di polizia e di tutte le istituzioni coinvolte, “Luci d’Artista Salerno 2022-2023” è stata in grado di richiamare un imponente afflusso di visitatori e turisti, garantendo a tutti la possibilità di divertirsi e intrattenersi “in sicurezza” per le vie cittadine.

Le attività

Pe gestire “Luci d’Artista Salerno”, è stato necessario predisporre, attraverso un’attenta programmazione, complessi servizi di ordine pubblico e vigilanza. Attività, queste, finalizzate a tutelare la sicurezza e la salute di tutti i visitatori.

Per questo si sono tenuti presso la Prefettura di Salerno diversi incontri finalizzati a garantire la massima sicurezza.