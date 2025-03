Paper Week 2025: Salerno passa il testimone a Lucca, Capitale del riciclo della carta | VIDEO

Sarà Lucca la Capitale del riciclo della carta per l’edizione 2025 della Paper Week, la campagna di formazione e informazione dedicata a carta e cartone e al loro riciclo promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Utilitalia ed organizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima.

Tra sostenibilità e riciclo

La città toscana raccoglie il testimone di Salerno, prima capitale del riciclo di carta, e si prepara all’ importante evento all’insegna della sostenibilità che si terrà il prossimo aprile. Questa mattina, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, dopo un primo simbolico incontro a Torino, l’amministrazione salernitana ha ufficializzato l’investitura, consegnando la “chiave” alla nuova capitale virtuosa. Un’importante occasione di confronto e celebrazione del valore della sostenibilità ambientale, all’insegna del riciclo della carta e del cartone che possono “rivivere” fino a sette volte.

Il gemellaggio

Il gemellaggio tra le due capitali virtuose offrirà l’opportunità di discutere sull’importanza delle attività produttive che fanno della sostenibilità ambientale una missione, grazie anche al contributo delle imprese del settore cartario e di Confindustria Salerno. Presenti all’incontro, oltre al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, anche il presidente del Consiglio comunale di Salerno, Angelo Caramanno, l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella e dell’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet ed i rappresentanti del Comune di Lucca: Enrico Torrini, presidente del Consiglio comunale e Cristina Consani, assessore all’Ambiente.