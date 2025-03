Furti a Salerno, il Prefetto: “L’attenzione è massima” | VIDEO

Da un lato c’è la buona notizia: il potenziamento del sistema di videosorveglianza che andrà a coprire zone di Salerno che non sono ancora controllate dagli occhi elettronici. Dall’altro i furti sono in aumento, come testimoniano i cinque colpi messi a segno in una sola notte, quella tra giovedì e venerdì, ai danni di diverse attività commerciali, in particolare della zona orientale della città. E che si vanno a sommare ai colpi già messi a segno nelle scorse settimane.

Allarme furti

Bottini magri, danni ingenti a saracinesche e vetrate, e sale inevitabile da parte dei cittadini la preoccupazione. Anche il capoluogo risente dell’ escalation di furti che negli ultimi tempi sta interessando l’intero territorio provinciale. Lo ha ribadito il prefetto Francesco Esposito, a margine di un incontro che si è tenuto ieri mattina presso il Convitto Nazionale.

Attenzione massima

Un trend in crescita ma che anche anche in città si conferma “nella media”. L’attenzione è comunque massima, ha assicurato il prefetto, e le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire ai responsabili.