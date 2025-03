Notte di furti a Salerno: cinque colpi alle attività commerciali

Ladri scatenati a Salerno dove, nel corso della notte tra giovedì e venerdì, sono stati messi a segno cinque colpi ai danni di diverse attività commerciali. Nel mirino dei malviventi, in particolare, la zona orientale della città: dal Caseificio Latte e Sale di Torrione, al negozio di prodotti dolciari Candy Candy a Pastena – dove si è registrato il secondo colpo in pochi giorni – ed ancora al Bar Eight Caffé di Via San Leonardo, una scuola di danza del Parco Arbostella, fino a Wurth, negozio di prodotti per la manutenzione e lavorazione in campo elettrico ed edile situato nella zona industriale.

Il bottino

Oltre al denaro asportato, bottini che vanno dai pochi spicci ai 500 euro, che comprendono anche attrezzature e strumenti, ingenti sono i danni agli ingressi delle attività: tra serrande forzate e vetrine spaccate.

Indagini in corso

Su quanto accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Gli agenti della squadra Mobile di Salerno sono al lavoro per cercare di risalire al o ai responsabili degli episodi e provare a capire se si tratti della stessa “mano”.

Al vaglio le telecamere di videosorveglianza delle attività presenti nelle zone colpite dai malviventi. Anche il capoluogo risulta così colpito dall’escalation di furti che negli ultimi tempi sta interessando l’intero territorio provinciale. La speranza dei cittadini è che vengano presto individuati i responsabili.