Palmieri: «Ecco perché Roscigno avrà un’area dedicata a Silvio Berlusconi»

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, congiuntamente ai componenti dell’amministrazione comunale, ha espresso l’intenzione di voler dedicare un’area del suo paese alla memoria di Silvio Berlusconi.

“La relazione tra la sua esperienza di imprenditore e quella di leader politico si può riassumere in una sola parola: libertà. Quella libertà che ancora oggi difendiamo e cerchiamo di raggiungere anche in questi territori in cui siamo prigionieri a causa di una cattiva gestione della cosa pubblica” ha affermato Palmieri spiegando la motivazione da cui è nata quest’idea.

Il primo cittadino di Roscigno non ha mancato, inoltre, di parlare dell’incontro, avvenuto nel vicino comune di Sacco poche settimane fa, con i vertici regionali e su cui si era già in precedenza espresso usando parole molto dure.