Dopo Napoli anche Roscigno pensa ad una piazza per Silvio Berlusconi

La relazione tra la mia esperienza di imprenditore e quella di politico risiede in un’unica parola: libertà. Vola libero nel cielo infinito, Presidente». Questo il messaggio con cui il sindaco di Roscigno Pino Palmieri ricorda l’ ex presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi.

La proposta dell’amministrazione comunale

E per l’occasione l’amministrazione comunale roscignola, nella giunta di giovedì prossimo, farà un atto di indirizzo agli uffici preposti per individuare un’area da intitolare alla memoria del fondatore di Forza Italia.

«La relazione tra la sua esperienza di imprenditore e quella di leader politico si può riassumere in una sola parola: libertà– sottolinea il primo cittadino Palmieri – Quella libertà che ancora oggi difendiamo e cerchiamo di raggiungere anche in questi territori in cui siamo prigionieri a causa di una cattiva gestione della cosa pubblica e dove il principio di libertà non si cala appieno, visto che chi vive in questi territori è costretto molte volte ad andar via per cercar fortuna altrove».

Le altre iniziative

Poche ore dopo la notizia del decesso di Silvio Berlusconi, anche Salvatore Guanci, consigliere comunale e vicario provinciale di Forza Italia aveva proposto qualcosa di simile: «Chiederemo di intitolare a Berlusconi una piazza a Napoli». Un’idea condivisa con Iris Savastano, coordinatrice cittadina degli azzurri. «Un omaggio – sottolinea Guanci – per un uomo nato a Milano ma napoletano nell’animo».

Silvio Berlusconi era anche cittadino onorario di Santa Marina.