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Palinuro, via via i cantieri per la sicurezza di via Indipendenza

Pubblicato il bando su ASMEL per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la riqualificazione di via Indipendenza a Palinuro. Ecco tutti i dettagli

Di:
Ernesto Rocco
Palinuro, via via i cantieri per la sicurezza di via Indipendenza

Il Comune di Centola ha compiuto un passo decisivo per la tutela del proprio territorio, pubblicando sulla piattaforma ASMEL il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato. Al centro dell’iniziativa figura l’intervento di messa in sicurezza finalizzato alla mitigazione del dissesto idrogeologico nella frazione di Palinuro, con un’attenzione particolare al ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate lungo la vicina via Indipendenza. L’opera, identificata dal codice CUP B97H25001560001, dispone di un importo complessivo di 1.000.000 di euro.

L’iter amministrativo e la copertura finanziaria

L’iniziativa ha superato i passaggi burocratici fondamentali negli scorsi mesi. Il progetto definitivo ed esecutivo ha ricevuto il via libera formale dalla Giunta comunale attraverso la deliberazione numero 101 del 10 luglio 2026. La copertura economica totale, pari a 1 milione di euro, è stata garantita grazie al decreto firmato congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 1 aprile 2026. L’avvio della gara telematica segna il passaggio definitivo dalla fase di programmazione a quella operativa, sbloccando fondi strategici per il comprensorio cilentano.

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Verso la futura isola pedonale e la riqualificazione urbana

Il cantiere non si limiterà al risanamento strutturale e geologico dell’area colpita dai fenomeni di dissesto. L’intervento si inserisce infatti all’interno di una visione urbanistica più ampia, concepita per ridisegnare il volto di uno degli assi commerciali e turistici più frequentati della località costiera. Il progetto complessivo punta a trasformare questo tratto di via Indipendenza in una isola pedonale, un intervento strutturale pensato per valorizzare il tessuto urbano, migliorare la qualità ambientale e accrescere la vivibilità degli spazi pubblici a favore di residenti e visitatori.

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