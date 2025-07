Palinuro Summer 2025: Ermal Meta tra musica e letteratura

L’Amministrazione Comunale di Centola, in stretta collaborazione con la Pro Loco di Palinuro, annuncia un appuntamento di rilievo per il 13 luglio 2025 in Piazza Virgilio a Palinuro. La serata vedrà protagonista Ermal Meta, uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2018. L’evento, inserito nel calendario del Palinuro Summer 2025, promette di offrire un’esperienza che fonde arte letteraria e passione musicale.

Dialogo con l’autore e un momento musicale

Durante l’incontro, Ermal Meta presenterà il suo romanzo intitolato “Le Camelie Invernali”. Sarà un’occasione speciale per il pubblico di dialogare direttamente con l’artista e ricevere la firma sulle copie del libro. Questo momento permetterà ai presenti di scoprire il lato più intimo e narrativo del cantautore, addentrandosi nelle sue ispirazioni e nel suo percorso creativo. A seguire, la serata proseguirà con un esclusivo momento musicale, che arricchirà ulteriormente l’esperienza dei partecipanti nel segno della poetica intensa e sempre attuale che contraddistingue l’opera di Ermal Meta.

Palinuro Summer 2025: il programma

L’evento con Ermal Meta rientra nella programmazione del Palinuro Summer 2025, una rassegna estiva che si sta affermando come un punto di riferimento culturale di prestigio per l’intera area del Cilento. La manifestazione è stata concepita con l’obiettivo di offrire spettacoli di grande valore culturale, pensati per attrarre non solo i residenti, ma anche i numerosi turisti e gli appassionati che ogni anno scelgono le bellezze di questa terra. La rassegna continua a proporre appuntamenti di qualità, consolidando il proprio ruolo nel panorama degli eventi estivi della regione.