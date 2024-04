Palinuro piange la scomparsa di Francesco Casillo vittima di un grave incidente stradale

La comunità di Palinuro piange la scomparsa del 52enne Francesco Casillo, napoletano d’origine, palinurese d’adozione. Nella serata di martedì 2 aprile, infatti, è stato vittima di un gravissimo incidente verificatosi nel Torinese.

La dinamica del sinistro

Francesco era di rientro a casa, a bordo della sua moto Yamaha. Fatale è stato il tamponamento con un furgone. L’incidente si è verificato a Riva, presso Chieri, a poche centinaia di metri dalla residenza della vittima. La notizia ha sconvolto la comunità cilentana in quanto Francesco, sin dalla sua tenera età, era solito trascorrere i mesi estivi a Palinuro.

Il cordoglio

Conosciuto e amato da tutti per la sua grande umanità, amava il mare cilentano, le lunghe passeggiate nel verde, la sua grande passione per la natura e gli animali lo avvicinavano sempre più al territorio del Cilento. Ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche dell’incidente, per questo motivo la salma non è ancora stata rilasciata. Francesco lascia due figli e la compagna Nadia.