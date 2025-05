Palinuro, NO all’antenna 5g: ieri l’incontro pubblico in Piazza Virgilio. Le interviste

No all’installazione dell’antenna alle Saline, sì ad un piano antenne intercomunale Camerota – Centola – Pisciotta.

Ecco cosa è emerso dall’incontro

È quanto emerso ieri al termine dell’incontro pubblico tenutosi in piazza Virgilio a Palinuro e organizzato dal Comitato civico “Difesa Salute e Paesaggio” che da alcuni mesi lotta per impedire l’installazione di un’antenna 5g, a poca distanza dallo splendido mare di Palinuro. Una vicenda attenzionata anche dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che nella giornata di mercoledì ha disposto il sequestro dell’area, in attesa della pronuncia del Tar che avverrà nei prossimi giorni.

“Possiamo stare più sicuri perché oltre al parere negativo della Soprintendenza, sia pure tardivo, ieri c’è stato anche il sequestro preventivo dell’autorità giudiziaria – ha affermato il vicepresidente del Comitato civico “Difesa, Salute e Paesaggio” Luigi Speranza – Ora siamo in attesa della sentenza del Tar il prossimo 7 Maggio, dopo la denuncia presentata dall’avvocato Natale e le successive azioni intraprese nei mesi scorsi, siamo fiduciosi. Abbiamo organizzato anche una petizione, per scongiurare l’installazione dell’antenna e abbiamo raccolto molte firme anche online. La popolazione si è unita alla voce del dissenso che continuerà anche nei prossimi giorni “. Presenti all’incontro diversi cittadini e anche la consigliera di minoranza Francesca Del Duca.

“È stato un incontro molto interessante sono d’accordo su quanto esposto dai membri del comitato civico perché la salute pubblica e il territorio devono essere tutelati – ha affermato la consigliera Del Duca – Da questo momento io mi impegno ad interfacciarmi sia con la minoranza che con la maggioranza tutta per avete chiarimenti in merito. Farò di tutto affinché questa antenna non venga installata”.