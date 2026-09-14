Palinuro, l’omaggio a Battisti incanta Piazza Virgilio per “Dialoghi Mediterranei”

Proseguono gli appuntamenti con “Dialoghi Mediterranei”, la rassegna che valorizza il territorio attraverso spettacoli itineranti capaci di coinvolgere residenti e turisti. Nella serata di sabato 12 settembre, ad animare Piazza Virgilio a Palinuro è stato il cantautore Gianmarco Carroccia, che ha portato in scena “Emozioni“, uno spettacolo incentrato sui grandi successi firmati dal sodalizio Mogol-Battisti.

Lo show offre al pubblico un viaggio intenso e fedele tra le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Sul palco, Carroccia interpreta i brani accompagnato da una band di musicisti professionisti: ogni pezzo viene eseguito rigorosamente dal vivo, per restituire le sfumature musicali che hanno reso unico il repertorio di Lucio Battisti.

Le parole di Gianmarco Carroccia: “Un’emozione suonare nel Cilento”

“È davvero un’emozione essere qui nel Cilento, una terra meravigliosa che mi ha accolto benissimo. È sempre una responsabilità portare in scena il repertorio di Battisti, ma cerchiamo di farlo con il massimo rispetto”, ha dichiarato il cantautore Carroccia. “Apprezzo, ovviamente, l’intera produzione di Battisti, ma il periodo che prediligo maggiormente è quello dei primi anni ’70.”

Il bilancio del Direttore Artistico Silvano Cerulli e del Sindaco Rosario Pirrone

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico della rassegna, Silvano Cerulli: “Il bilancio è più che positivo per questa manifestazione che, anno dopo anno, si afferma come punto di riferimento per l’intero territorio. Quest’anno ad arricchire il programma sono stati nomi importanti del panorama musicale, con spettacoli di alto profilo che hanno allietato cittadini e turisti. Il festival si chiuderà il 19 settembre a Centola con lo spettacolo di musica popolare del gruppo Vienteterra.”

Anche il sindaco di Centola, Rosario Pirrone, ha tracciato un bilancio ampiamente positivo: “Si tratta di un’importante vetrina per il nostro territorio. ‘Dialoghi Mediterranei’ si conferma un contenitore culturale di primo piano e lo spettacolo di Carroccia si è rivelato perfettamente in linea con la nostra programmazione.”

Prossimo appuntamento: il gran finale a Centola con i Vienteterra

La rassegna si avvia verso la conclusione. Il gran finale si terrà sabato 19 settembre a Centola con le sonorità popolari del gruppo Vienteterra.