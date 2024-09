A Ceraso “Emozioni”: la musica di Lucio Battisti interpretata da Gianmarco Caroccia

L’evento “EMOZIONI “, in programma l’11 ottobre 2024 alle ore 21 presso Piazza Municipio, nel comune di Ceraso, è un omaggio alla musica senza tempo di Lucio Battisti, interpretata da Gianmarco Carroccia con la partecipazione speciale di Mogol.

Lo show

Durante lo spettacolo, Mogol condividerà aneddoti e ricordi legati alla creazione di brani indimenticabili che hanno segnato la storia della musica italiana. Le esibizioni dal vivo di Carroccia, accompagnato da un sestetto di musicisti, permetteranno al pubblico di rivivere le emozioni e le atmosfere di quegli anni. Un viaggio musicale che toccherà il cuore di tutte le generazioni e l’occasione di vivere una serata indimenticabile in uno dei borghi più suggestivi del Cilento, all’insegna della grande musica.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ceraso, si inserisce nell’ambito della valorizzazione del territorio del Parco Nazionale del Cilento. L’obiettivo dell’evento è promuovere i borghi e la cultura locale, portando in scena uno spettacolo di alto livello che attirerà visitatori provenienti da ogni angolo del Cilento e della Campania. Grazie al contributo dello sponsor principale, Led city srl, azienda con sede a Ceraso, specializzata in illuminotecnica e rappresentata dal general manager Filadelfio Cammarano, il concerto sarà ad ingresso gratuito. Questo gesto di mecenatismo culturale sottolinea il ruolo fondamentale delle imprese locali nel sostenere iniziative che uniscono cultura e territorio. L’evento avrà anche uno scopo benefico, con il ricavato delle attività collaterali, come la vendita di prodotti tipici locali, che sarà devoluto all’Associazione Sportiva di Calcio di Ceraso e alla Pro Loco.

La dedizione e la competenza di Sauro Moretti hanno garantito un’armoniosa collaborazione tra tutte le parti coinvolte mentre l’organizzazione dell’evento è a cura del Cilento Music Festival, organismo di produzioni artistiche con la regia di Lillo De Marco. La serata sarà presentata dalla giornalista cilentana Grazia Serra.

In caso di avverse condizioni meteo, lo spettacolo si terrà presso l’auditorium teatro De Berardinis di Vallo della Lucania.