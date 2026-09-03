Dialoghi Mediterranei a Centola e Palinuro: il programma del weekend tra trekking e bici

La rassegna culturale e turistica Dialoghi Mediterranei – I luoghi del gusto, il tempo del racconto, giunta alla sua XVIII edizione con la direzione artistica di Silvano Cerulli e il coordinamento di Maria Rosaria Nese, propone un ricco fine settimana dedicato alla scoperta del territorio di Centola e Palinuro attraverso itinerari di trekking urbano, passeggiate narrative e cicloturismo. Finanziato dal Ministero del Turismo a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo, l’evento promuove la valorizzazione delle eccellenze locali e delle radici storiche cilentane con appuntamenti gratuiti pensati per residenti e visitatori.

Passeggiata narrativa tra il borgo abbandonato e la memoria a San Severino di Centola

L’appuntamento di sabato 6 settembre prenderà il via alle ore 17:30 con ritrovo presso il piazzale della Stazione ferroviaria di Centola. Intitolato “Paese vecchio e paese nuovo: storie di un luogo e delle sue persone”, l’itinerario si configura come un cammino lento al tramonto verso l’antico borgo medievale di San Severino.

L’iniziativa, curata da ADV ArcheoTrekking, propone una passeggiata letteraria tra vicoli, fontane e scorci storici, impreziosita da letture dedicate alle donne del borgo, testimonianze dell’emigrazione e racconti sulla nascita della ferrovia locale. Il percorso tocca il ponte vecchio, la fontana storica e la parte antica del paese, fino a raggiungere il Museo Casa dell’Emigrante e la Biblioteca Chieffallo. A margine della passeggiata, per i partecipanti è prevista una degustazione di prodotti tipici locali.

Tour in bicicletta tra natura e storia nel cuore di Palinuro

Il programma prosegue domenica 7 settembre con l’evento “Palinuro in bici: tour del borgo e del mare”. Il ritrovo è fissato per le ore 17:00 presso il parcheggio dell’Arco Naturale di Palinuro, punto da cui prenderà il via una pedalata panoramica fruibile da un ampio pubblico grazie alla presenza di biciclette a pedalata assistita e tradizionali messe a disposizione dall’organizzazione.

L’itinerario cicloturistico attraverserà le principali attrattive del litorale e del centro cittadino: dalla pista ciclabile che dall’Arco Naturale conduce al borgo, fino alla statua di Palinuro, proseguendo lungo Corso Carlo Pisacane, il porto turistico con la cappella di Sant’Antonio e il molo, fino alla tappa finale all’Antiquarium.

Indicazioni pratiche, spettacoli in programma e modalità di partecipazione

Entrambi gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, dati i posti limitati. Per gli amanti delle escursioni all’aria aperta si raccomanda l’uso di abbigliamento comodo, calzature adeguate, protezione solare ed acqua. L’organizzazione segnala che, per via delle caratteristiche del terreno e dei rilievi, le attività non sono adatte a persone con ridotta mobilità o patologie cardiache e respiratorie. È possibile raggiungere il punto di partenza di San Severino direttamente in treno.

La programmazione di Dialoghi Mediterranei prosegue inoltre con due grandi appuntamenti musicali gratuiti previsti per le settimane successive:

Sabato 12 settembre a Palinuro (Piazza Virgilio, ore 21:30): Gianmarco Carroccia in “Emozioni Acoustic” , viaggio musicale tra i brani di Lucio Battisti e Mogol.

a Palinuro (Piazza Virgilio, ore 21:30): Gianmarco Carroccia in , viaggio musicale tra i brani di Lucio Battisti e Mogol. Sabato 19 settembre a Centola (Piazza San Nicola di Mira, ore 21:30): concerto dei Vienteterra.

Per prenotazioni ed informazioni sulle escursioni è possibile contattare l’organizzazione via WhatsApp ai numeri 3494456687 e 3487798659 o scrivere all’indirizzo e-mail archeotrekking@gmail.com.