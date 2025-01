Palinuro e la Grotta Azzurra protagonisti su Rai 1: a raccontarne le bellezze, Katia Ricciarelli

Sarà la protagonista del Documusical Katia Ricciarelli, ospite in studio, domani sabato 4 gennaio, nella seguitissima trasmissione di Rai1, Unomattina in Famiglia, a raccontare in diretta la straordinaria esperienza vissuta nella stupenda grotta azzurra di Capo Palinuro. In principio era il canto, scritto e diretto da Flavio Pagano, autore anche delle musiche originali, prodotto dalla Pro Loco di Palinuro e dal FLAG I porti di Velia, è un musical in miniatura che, sullo sfondo degli splendidi paesaggi della costa di Palinuro, cuore blu del Cilento, racconta la vita e il sentimento della bellezza, attraverso la metafora del canto.

Il documusical

Il canto supera ogni barriera linguistica, è inclusivo, è un messaggio di fratellanza e di uguaglianza che, sin dalla notte dei tempi, è stato usato per esprimere i più profondi sentimenti d’amore, di protesta, di allegria o di dolore. Le sequenze in cui Katia Ricciarelli canta Summertime nella Grotta azzurra di Palinuro, accompagnata dal trombettista Luca Aquino, sono state registrate in presa diretta.

La bellezza di Palinuro e la Grotta azzurra

Un pezzo di bravura unico nel suo genere, anche per il contesto in cui è stato realizzato (posizione semidistesa, barca che oscilla, acustica mutevole della grotta…). Katia Ricciarelli e Palinuro si rivelano un perfetto duo, un autentico “acuto di bellezza” in cui l’una è testimonial del bel canto, e l’altra è testimonial delle meraviglie della natura: perché la Bellezza, in tutte le sue forme, è un valore indispensabile da trasmettere soprattutto ai giovani, affinché imparando a riconoscerla, a rispettarla e ad amarla, tutti impariamo ad amare e a rispettare gli altri, il mondo che ci circonda, e noi stessi.

I virtuosismi alla chitarra del maestro Espedito de Marino completano un cast artistico degno di nota. In principio era il canto ha rappresentato il cinema italiano allo Shnit Worldwid Shortilm Festival, in Costa Rica, organizzato dal Festival di Locarno e dal Festival di San José e ha ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti, fra cui il Premio Earth Day 2024.

Il giovane interprete è Mario Sansiviero