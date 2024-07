Palinuro, accesso al mare alle persone con disabilità: arriva la diffida al Comune

Il Comune di Centola ha recentemente annunciato l’apertura del Punto Spiaggia Accessibile presso la spiaggia antistante al Porto di Palinuro. L’iniziativa, denominata “L’Estate 2024 è accessibile”, promette di garantire l’accesso al mare a tutte le persone con disabilità o con difficoltà motorie. Ma quanto è veramente accessibile questa spiaggia?

Christian Durso, un noto attivista per i diritti delle persone con disabilità, ha sollevato alcune preoccupazioni riguardo l’accessibilità della spiaggia. Nonostante l’annuncio del Comune di Centola, Durso sostiene che la spiaggia non rispetta i criteri fondamentali stabiliti dalla Fee per l’assegnazione delle Bandiere Blu, un riconoscimento che il Comune di Centola ottiene da anni.

Spiaggia accessibile a Palinuro, le criticità

Durso ha visitato personalmente la spiaggia il 9 luglio 2024 e ha constatato che, nonostante la buona volontà e la disponibilità degli operatori, ci sono mancanze che non possono essere colmate. «Infatti – osserva Durso – bisogna segnalare la mancanza di servizi igienici accessibili, ciò va contro i criteri fondamentali stabiliti anche dalla Fee per l’assegnazione delle bandiere blu che il Comune di Centola prende da anni incluso quello in corso. Ciò non consente neppure di poter trovare un luogo dove in riservatezza la persona con disabilità può cambiarsi prima e dopo aver fatto il bagno. Diversamente si costringe la persona con disabilità nonostante le grandi difficoltà già in essere fisiche a trovare umilianti stratagemmi per cambiarsi ad esempio il costume bagno davanti gli occhi degli altri bagnanti».

Queste preoccupazioni non sono nuove. Durso aveva già segnalato queste stesse questioni in una PEC inviata al Comune di Centola il 4 agosto 2023. Tuttavia, sembra che queste preoccupazioni non siano state prese in considerazione.