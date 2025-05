Palazzo Civico delle Arti di Agropoli: ecco i membri del Comitato Tecnico Scientifico della Sezione Archeologica

É stato istituto il Comitato Tecnico Scientifico della sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, una struttura di fondamentale importanza per la valorizzazione del patrimonio archeologico e storico locale.

La composizione del Comitato

Il Comitato è così composto: il Coordinatore del Comitato e curatore della Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli sarà Fabio Astone (dipendente comunale dell’Area dei Funzionari); nel Comitato Direttivo Flaminia Arcuri, Antonio Capano, Fernando La Greca; nel Comitato Consultivo Maria Boffa, Maurizio Bradaschia, Oliviero Infante, Annapaola Malangone, Saverio Giulio Malatesta, Luca Molinari, Calogero Ivan Tornese.

L’Amministrazione Comunale riconosce nella pluralità e qualità dei profili una straordinaria opportunità per costruire una governance partecipata, capace di integrare competenze e visioni diverse, promuovendo un percorso inclusivo, aperto alla co-progettazione e al dialogo. Tutti i membri del Comitato Direttivo e Consuntivo, opereranno a titolo gratuito, salvo rimborso spese per eventuali missioni.

La sezione Archeologica

La Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli si inserisce in un territorio di straordinario valore storico e culturale, in stretta prossimità con i parchi archeologici di Paestum e Velia, rappresentando così un nodo essenziale per lo sviluppo del turismo culturale e archeologico, nonché per la crescita dell’offerta formativa e didattica rivolta a cittadini, scuole e visitatori.