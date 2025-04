Agropoli Capitale della Vela Giovanile: successo per la fase finale delle selezioni Optimist

Dal 26 al 29 aprile 2025, la Lega Navale di Agropoli è il teatro della Seconda Selezione Nazionale Optimist, un evento cruciale per definire gli equipaggi italiani che competeranno nei prossimi Campionati Europei e Mondiali della classe velica giovanile.

Condizioni Meteo Ottimali per l’Avvio della Competizione

La manifestazione velistica è iniziata nel migliore dei modi ad Agropoli, con il regolare svolgimento delle prime quattro regate. Il recupero della giornata precedente, sospesa in segno di rispetto per il lutto nazionale in occasione dei funerali di Papa Francesco, è stato reso possibile da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli.

Un vento costante tra gli 8 e i 13 nodi ha accompagnato i giovani velisti lungo il percorso di gara, garantendo un eccellente inizio e permettendo di rispettare il programma che prevede un totale di dodici prove.

Suddivisione delle Flotte in Gold e Silver

Le quattro prove disputate nella giornata odierna, che si aggiungono a quelle della prima selezione nazionale tenutasi a Marina di Ravenna, consentono ora di procedere a una fase cruciale della competizione: la suddivisione delle flotte in Gold e Silver.

Questa riorganizzazione, che avverrà a partire dalla giornata di domani, rappresenta un passaggio fondamentale verso la selezione finale degli atleti che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni internazionali.

Le Classifiche Provvisorie Dopo Otto Prove

Dopo le prime otto prove complessive, disputate tra Marina di Ravenna e Agropoli, la classifica generale provvisoria vede al comando Cristian Castellan della Società Triestina Sport del Mare. Seguono in seconda posizione Andrea Demurtas della Fraglia Vela Riva e, al terzo posto, Tommaso Cucinotta della Lega Navale Italiana Ostia. In quarta posizione si attesta Pietro Lucchesi, della Lega Navale Italiana Ostia, mentre Giovanni Montesano del Sirena Klub Nautico Triestino occupa la quinta posizione. Per quanto riguarda la classifica femminile, al primo posto si trova Irene Faini del Centro Nautico Bardolino, seguita da Annalie Meoni della Fraglia Vela Malcesine e da Costanza Tomasin della Società Velica Barcola e Grignano.

Il Commento del Tecnico Nazionale

Marcello Meringolo, tecnico nazionale della Classe Optimist, ha espresso la sua soddisfazione per l’andamento della prima giornata: “È stata una giornata intensa e molto interessante dal punto di vista tecnico e tattico. I migliori erano ancora divisi per batterie e da domani saranno tutti insieme nella Gold Fleet. Una condizione meteo iniziata sui 7 nodi, per poi arrivare anche a raffiche sui 12. Quattro le prove portate a termine per entrambe le flotte.”