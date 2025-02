Paestum, Donne di Hera: in scena “Pinuccia”, ecco l’emozionante omaggio a Pino Daniele | VIDEO

Si è aperta con un emozionante omaggio a Pino Daniele, la rassegna teatrale “Donne di Hera”, curata e diretta da Sarah Falang.

L’evento

L’evento, che si è svolto domenica 24 febbraio, ha visto una grande partecipazione di pubblico, attratto dalla particolarità della proposta: una serie di spettacoli che fondono mito, musica e teatro, con un focus sulla figura femminile. A fare da sfondo alla performance, le suggestive immagini realizzate con un drone da Gaetano Coraggio, che hanno celebrato la bellezza di Paestum, riportando in vita l’atmosfera dell’antica Magna Grecia. Un modo originale per legare il presente al passato, sottolineando il valore storico e culturale di questo territorio. La rassegna, promossa dai Parchi archeologici di Paestum e Velia in collaborazione con l’Accademia Magna Graecia, si articola in un ciclo di appuntamenti che esplorano il tema dei “Miti Moderni”, raccontati attraverso una drammaturgia inedita e sorprendente.

Il prossimo appuntamento

Dopo l’omaggio a Pino Daniele, il prossimo appuntamento è previsto per il 6 aprile 2025 con “Io Anna Magnani? – … l’essenza e la poesia di un mito”, un omaggio alla grande attrice italiana. La rassegna si concluderà il 26 aprile 2025 con “TRILOGIA – Antigone, Elettra, Medea: l’intimo dissenso della modernità”, una riflessione sulla condizione femminile attraverso tre figure emblematiche della tragedia greca. Gli spettacoli si terranno alle ore 17:00 presso la Sala Spazio Pubblico del Museo Archeologico Nazionale di Paestum. Un’occasione unica per vivere un’esperienza culturale intensa ed emozionante, in un luogo ricco di storia e fascino.