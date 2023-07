Nella puntata di oggi, conosciamo la Pro Loco di Cicerale. Abbiamo intervistato il presidente Giovanni Gargaro che ci ha raccontato delle loro attività e del programma estivo 2023.

Attesa per la festa dei ceci

La festa dei ceci di Cicerale, presente anche alla Sagra delle Sagre cilentane, tornerà anche quest’anno a far degustare un prodotto d’eccellenza come il cece. Segui l’intervista per sapere di più.