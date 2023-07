Campagna: la Pro Loco prepara la nuova sede. Un luogo di incontro e condivisione al servizio della comunità locale

Lavori in corso, e non ancora ultimati, nella nuova sede della Pro Loco Città di Campagna.

Un locale centrale dove accogliere, ospitare, progettare e programmare eventi, incontri, appuntamenti. Mettersi al servizio della comunità locale e offrire occasioni di incontro e di confronto, facendo comunità, appunto.

Proseguono i lavori in quella che sarà la nuova ed accogliente sede della Pro Loco e gli addetti ai lavori non lesinano ringraziamenti. “Grazie della messa in opera, del supporto e del progetto grafico a Loris Capaccio e Cristian Viglione. Grazie al Comune di Campagna per la messa a disposizione del locale a largo Sant’Antonio e della collaborazione. Grazie all’amministrazione ed alla Giunta Comunale. Grazie a Biagio Luongo, Sindaco di Campagna”.

La cerimonia

E dopo i ringraziamenti in attesa della cerimonia di inaugurazione della nuova sede, i volontari entrano nel vivo di ciò che continuerà ad essere la Pro Loco.

“L’ufficio turistico è stato uno dei nostri primi punti all’ordine del giorno ed oggi questo sogno si sta realmente concretizzando. L’Ufficio Turistico svolgerà attività di informazione e accoglienza per i turisti, fornirà informazioni. Qui verrà distribuito materiale esplicativo sulla città ai visitatori e agli ospiti nella Città di Campagna, collaborerà con le scuole e con enti ed associazioni, interverrà a soddisfare le richieste di visite guidate e di escursioni della città”.

Le dichiarazioni

“La Pro Loco Città di Campagna – spiegano – opera a favore delle attività di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, turistico, gastronomico, sportivo, ambientale, folcloristico e culturale. La Pro Loco è un’associazione senza scopo di lucro formata da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio”.