Letto in Piazza: Katia Ricciarelli ospite della Pro Loco di Palinuro

Riparte “Letto in Piazza” la rassegna letteraria ideata dalla Pro Loco di Palinuro, giunta alla terza edizione. Ospite d’eccezione lunedì 10 luglio per una serata speciale sarà il grande soprano internazionale Katia Ricciarelli. Non verrà presentato un libro, benchè la Ricciarelli ne abbia scritti tre, ma un recital dal titolo accattivante “Vi racconto di me ditemi di voi” una chiacchierata tra nuovi e vecchi amici in cui l’artista che ha cantato nei teatri più prestigiosi del mondo, la donna che ha vissuto esperienze fantastiche e attraversato momenti meno felici si racconta, ma soprattutto ascolta.

L’appuntamento con Katia Ricciarelli

“Con lei parleremo di bel canto, teatro, cinema, arte, cultura, politica, ambiente, calcio (pardon della Juve), e tanto altro. E siccome la voglia di cantare scatta all’improvviso ecco pronto il maestro Espedito de Marino con la sua chitarra, che da ben 13 anni l’accompagna con i suoi virtuosismi in giro per l’Italia a cantar le melodie napoletane”, fanno sapere dalla Pro loco.

Ad intervistare Katia Ricciarelli sarà il vulcanico Flavio Pagano, noto scrittore ed editorialista di importanti testate tra cui ricordiamo il Corriere della Sera e Vanity Fair. Appuntamento come sempre in Piazza Virgilio lunedì 10 luglio ore 21,30