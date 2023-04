Ottimizzare il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti: installata una compostiera di comunità

Nel comune di Roscigno, è stata installata una nuova compostiera di comunità, che rappresenta un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti. Il sindaco Pino Palmieri, ha affermato che questa nuova struttura consentirà di ottimizzare il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, andando a potenziare ed innovare la raccolta rifiuti.

“La compostiera di comunità presso il nostro centro raccolta ci consente di trasformare l’umido conferito in fertilizzante, che potrà essere utilizzato da chi ne farà richiesta, per la coltivazione del proprio terreno” ha spiegato Palmieri.

Questa nuova iniziativa si aggiunge ad altre già esistenti nel comune di Roscigno, come l’isola ecologica e il programma mangia-plastica, e fa parte di un progetto finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica, finalizzato al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta dei rifiuti urbani.

“Siamo lieti di essere stati scelti come beneficiari di questo finanziamento, che ci consentirà di aumentare la percentuale di raccolta differenziata nel nostro comune” ha dichiarato il sindaco Palmieri, evidenziando il costante impegno dell’ente verso la sostenibilità ambientale.

La finalità

La compostiera di comunità rappresenta un modo intelligente per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti organici, trasformandoli in un prodotto utile per la coltivazione. Grazie a questa iniziativa, il comune di Roscigno continua ad essere all’avanguardia nella gestione dei rifiuti, dimostrando che la sostenibilità è un valore che deve essere al centro dell’attenzione di tutti noi.