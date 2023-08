Presentato il libro “Gli Aquaro di Ottati”

Grande riscontro da parte del pubblico intervenuto alla presentazione del libro intitolato “Gli Aquaro di Ottati”, scritto dal medico e storico, Generoso Conforti e da Oscar Zonzi ed edito da Arci Postiglione. Il volume è una ricerca sulle origini e sulla storia della famiglia Aquaro di Ottati per rendere omaggio, come si legge nell’introduzione all’opera scritta da Zonzi, alla “Rappresentanza di Ottatesi in America”, una comunità che tanto ha fatto, anche dopo essere emigrata oltreoceano, per migliorare le condizioni di vivibilità del comune alburnino.

L’incontro alla presenza del sindaco

A presenziare all’incontro, oltre al sindaco Elio Guadagno, agli amministratori comunali e agli autori, anche alcuni americani originari di Ottati tra cui Steve Aquaro Smith. Gli americani originari di Ottati sono giunti nel comune cilentano anche per prendere parte alla celebrazione organizzata, pochi giorni prima, in occasione del settantacinquesimo anniversario della costruzione dell’Acquedotto Comunale che fu realizzato grazie ad una raccolta fondi voluta e portata avanti proprio dagli ottatesi emigrati in America.

La storia della famiglia Aquaro

Grazie alla raccolta dei fondi si riuscì a portare l’acqua potabile, attraverso l’installazione di fontanini all’aperto, in tutti i quartieri di Ottati. Un’opera, quella di Zonzi e Conforti, in cui vengono sviscerati, insieme alla storia della famiglia Aquaro, diversi punti della storia di Ottati e che sancisce il legame degli autori con il comune alburnino: Aquaro Smith appartiene alla famiglia della bisnonna dello stesso Zonzi, mentre il padre di Conforti, Donato Conforti, è stato, al tempo della progettazione dell’acquedotto di Ottati, il Segretario del Comune.