Ottati: emergenza siccità, Comune costretto a sospendere l’erogazione dell’acqua

A causa della scarsità idrica dovuta al grande caldo e alla siccità, il comune di Ottati, guidato dal sindaco, Elio Guadagno, si è ritrovato costretto a chiudere le condutture per alcune ore. L’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle ore 23:00 di questa sera e fino alle ore 7:00 di domani, 14 agosto.

“Tale manovra è necessaria per consentire ai serbatoi comunali di riempirsi in modo da poter distribuire l’acqua nuovamente nella rete idrica comunale. La morsa della siccità, purtroppo, colpisce anche qui, come in tutti i comuni, nella settimana più intensa dell’anno. Ci scusiamo per il disagio e, al contempo, preghiamo di utilizzare la risorsa idrica con parsimonia e senso civico” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale facendo appello al buon senso dei cittadini.