Ospedali: ritorna la mascherina in Campania, sei d’accordo?

Sembra un film già visto e rivisto, e invece di finzione c’è n’è davvero poca. In Campania è tornato l’obbligo di indossare le mascherine, in tutti i reparti, per gli operatori sanitari, i pazienti e i familiari in visita. È questa una decisione assunta direttamente dalla Regione, che prova a fronteggiare l’aumento di casi Covid registratosi nelle ultime settimane.

La situazione

«Il dato di contagi è in crescita ed è da valutare con attenzione nei prossimi giorni con le scuole riaperte. Credo che tra fine settembre e inizio ottobre avremo primi dati preoccupanti, dobbiamo stare attenti e prepararci alla campagna con il nuovo vaccino dal 1 ottobre», dice il Governatore De Luca, e poi aggiunge: «La questione Covid non va drammatizzata ma non va sottovalutata».

Ipotesi mascherina a fine settembre in luoghi affollati, misure nuove nelle scuole e vaccini nuovi dalla prossima settimana, priorità agli anziani. Ad essere esenti al momento dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione sono i bambini sotto i 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con la mascherina.

Obblighi ulteriori

C’è anche l’obbligo di eseguire il tampone diagnostico per il Covid19 a chi entra nel pronto soccorso ed è affetto da stato febbrile e una sintomatologie delle vie respiratorie e per i pazienti che sono stati al Pronto Soccorso e siano poi ricoverati in reparti degli ospedali.

I risultati del sondaggio

Secondo i nostri utenti si sta ricreando ancora una volta un forte allarmismo mediatico, c’è chi ironizza sulla puntualità del Covid di ritornare dalle vacanze, e chi è stanco di sentir parlare ancora di vaccini. Alcune mamme ci dicono che nelle classi dei loro figli i casi sono in aumento, mentre alcuni nonni sono stati ricoverati. Ma mentre il 46% dichiara di stare attento, c’è un altro 13% che avverte “timore”. Un buon 41% invece dice: “se dovesse succedere, non farò tamponi”.