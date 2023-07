Ospedale unico a Battipaglia: monta la protesta. Anche la maggioranza si spacca

La notizia che da diverse ore tiene banco in città è la nascita dell’ospedale unico della Valle del Sele nel comune di Battipaglia. Monta la protesta di Forza Italia, con Martino Melchionda nel partito, ma attacca anche l’ex sindaco di Eboli Gerardo Rosania. “La incapacità, la inadeguatezza, la improvvisazione (chiamatela come volete!) di chi ha governato Eboli negli ultimi anni ci porta, oggi, ad assistere alla agonia progressiva della nostra città. Ormai in uno stato comatoso. Nel frattempo De Luca porta a compimento la sua operazione: rompere il fronte della Piana del Sele ed isolare una città che non lo ha mai amato”.

L’affondo dell’ex sindaco

Quella di Rosania è una disamina ampia e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la questione ospedale.

“Non più l’Ospedale Unico della Piana del Sele, come disperatamente proponevano da 15 anni. L’Amministrazione di Eboli si è mossa in modo ondivago sull’area dove realizzarlo! Nonostante gli venisse continuamente detto di fare muro! Bene! Alla fine il grande ospedale, che doveva essere della Piana del Sele, verrà a Battipaglia. 304 posti letto, 97 milioni di investimento. Le giustificazioni? Sta vicino alla Autostrada e Sorge su terreni regionali”.

E Rosania prosegue: “Brava la Sindaca di quella città che si è mossa con intelligenza!Eboli? Continuerà a vivacchiare fra carenza di medici, strutture inadeguate. Ma avremo il contentino di una nuova “torre” che si sommerà ad una struttura fatta per aggiunte successive. De Luca completa l’operazione divisione della Piana del Sele e marginalizzazione di Eboli”.

“Il Consiglio Comunale (che andrebbe convocato in via straordinaria di urgenza!) non ha nulla da dire? I partiti locali (PD in testa !) non hanno nulla da dire? La città, che in occasione delle ultime elezioni regionali ha deciso di non avere una rappresentanza regionale locale, non ha nulla da dire? Io credo, francamente, che la misura sia colma”, conclude.

La posizione dei consiglieri di maggioranza

“Somma meraviglia” esprimono anche i consiglieri comunali della maggioranza di Conte. Il nuovo ospedale nel Comune di Battipaglia spacca ancora la politica ebolitana. È crisi nella maggioranza Conte.

“Con somma meraviglia apprendiamo dalla stampa di una fantomatica deliberazione della Regione Campania del 19 Giugno scorso tenuta segretata, che pare finanzi un nuovo Ospedale nel Comune di Battipaglia senza tener conto delle interlocuzioni e accordi avvenuti in questi mesi per la realizzazione dell’Ospedale Unico della Piana del Sele. D’altronde – si legge nella nota – il Presidente della Regione già in una scorsa venuta presso il CDR di Battipaglia manifestava insofferenza all’indirizzo del nostro Sindaco, il quale, giustamente, aveva dubbi sulla reale volontà da parte della Regione Campania e dell’A.S.L. di Salerno per la realizzazione dell’Ospedale Unico a servizio di un territorio più ampio”.

Dubbi fondati e accuse al Partito Democratico

“Dobbiamo prendere atto che i nostri dubbi erano fondati, in quanto nonostante l’accordo tra Battipaglia e Eboli alla realizzazione di un ospedale unico, gli Enti preposti non hanno tenuto conto di nulla e si sono determinati diversamente senza tener conto dell’esigenze dei cittadini della bassa e alta Valle del Sele. Constatiamo con amarezza ma senza sorpresa il grande silenzio del Partito Democratico ebolitano e della Consigliera Provinciale del PD, i quali non hanno mai voluto intraprendere la battaglia per l’Ospedale Unico , oltre che non hanno mai difeso il territorio della Piana del Sele, sia per quanto riguarda l’ospedale che sulla questione rifiuti come si può ricavare dalle loro posizioni in Consiglio Comunale e negli ultimi dibattiti pubblici, semplicemente per non mettersi contro il loro despota, altro che amore per la propria Città”.

L’affondo dei partiti della maggioranza all’indirizzo della Regione, del Presidente De Luca e del Partito Democratico.

“La Regione Campania e il Partito Democratico ritengono non da oggi, ma con atti già avvenuti nel passato, che il nostro territorio deve essere depositario solo dei rifiuti dell’intera provincia e niente più.

È una mortificazione che continua da sette anni del nostro territorio, in quanto l’esigenza di un presidio ospedaliero di eccellenza non può non tenere conto della storia sanitaria di decenni dell’ospedale di Eboli e delle competenze mediche sviluppate nel tempo che non possono essere cancellate con un tratto di penna.

Martedì sarà, di nuovo, a Eboli il Presidente della Regione e dovrà spiegare ai Cittadini di Eboli le ragioni di un atto così penalizzante ed ostile nei confronti della nostra Città e dell’intero territorio della Piana Del Sele che ha posto in essere con la delibera del 19 Giugno scorso.

Riteniamo che sia doveroso che tutte le associazioni di categoria, i sindacati, i comitati, le associazioni e le forze politiche quelle che hanno a cuore, davvero, la Città promuovano un incontro ad horas aperto a tutti per trovare la risposta migliore e unitaria alla mala e miope politica.

I capigruppo consiliari e consigliere provinciale”.

Il documento porta la firma dei consiglieri comunali Vito Maratea – Unti per il Territorio,

Lucilla Polito– La Città del Sele, Adolfo Lavorgna- Eboli Domani, Matteo Balestrieri – Eboli 3.0 La Città in Comune e di Antonio Alfano– Consigliere Provinciale.