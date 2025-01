Ospedale Immacolata di Sapri, aumentano gli accessi al pronto soccorso: presentati i nuovi progetti

L’unità operativa di Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri è sempre più efficiente e strutturata, con numeri molto più elevati rispetto al recente passato. Un cambiamento iniziato a partire dallo scorso anno con l’arrivo, nel mese di Febbraio 2024; di una nuova equipè composta da sei medici e coordinata dal dottore Francesco Barone, responsabile dell’unità operativa.

Un polo d’eccellenza

“Il pronto soccorso rappresenta la porta d’ingresso dell’ospedale ed avere dei numeri significativi all’interno di questa unità operativa è importante per tutta la struttura – ha affermato il dottore Barone – Rispetto agli anni precedenti abbiamo avuto un incremento di circa duemilaseicento prestazioni e questo rappresenta un dato positivo. Significa infatti che c’è una buona affluenza e soprattutto la volontà dei pazienti di affidarsi ai medici del pronto soccorso”. E non solo.

L’impegno del Primario, Francesco Barone

Il Primario Barone si è soffermato anche sui progetti messi in campo negli ultimi mesi. “Abbiamo avviato il progetto di telestroke che è un servizio messo a disposizione dall’azienda per tutta l’utenza e che ci consente di agire in tempi rapidissimi sui pazienti colpiti da Ictus – ha poi aggiunto Barone – Un percorso molto importante e per il quale bisogna ringraziare il direttore generale, il direttore di dipartimento e il direttore sanitario hanno puntato molto su questo nuovo percorso. Inoltre abbiamo delle prospettive a medio e lungo termine che riguardano l’intera unità operativa del pronto soccorso.

L’importante è crederci e continuare a lavorare con molto umiltà e con molta serenità, con l’importante supporto che tutti i colleghi ci danno e che continueranno a darci”.