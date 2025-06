Ospedale di Roccadaspide: inaugurato il progetto del Rotary per la “Biblioterapia”

E’ stato presentato ieri, mercoledì 25 giugno, presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Roccadaspide, il progetto del libro donato alle biblioterapie presso i reparti del nosocomio. L’iniziativa è nata da un’idea del Club Rotary Roccadaspide Valle del Calore, presieduto dal dottore Giuseppe Guadagno di concerto con il direttore del DEA Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, dott. Gerardo Liguori.

Cos’è la Biblioterapia

L’ospedale è stato dotato di una mini biblioteca per ogni piano in modo che i pazienti e i loro accompagnatori e visitatori possano intrattenersi nella lettura. Lo scopo è quello di offrire, in particolar modo alle persone ricoverate, la cosiddetta “Biblioterapia”, ossia l’opportunità di avere dei libri da leggere sempre a disposizione. Si tratta di un’iniziativa già sperimentata in tantissimi ospedali di tutto il mondo e che si è rivelata una vera e propria cura per aiutare le persone non in salute ad affrontare il proprio percorso di guarigione, per sostenerle nei momenti difficili della degenza allontanando il pensiero costante del dolore e l’ansia per il futuro. Chiunque potrà contribuire al progetto lasciando nei box i libri che intende donare.

Gli interventi

A prendere parte alla serata oltre ai dottori Guadagno e Liguori, anche il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, il parroco Don Cosimo Cerullo, la presidente INTERACT del Rotary della Valle del Calore, Lucilla Bonificio, l’assistente del Governatore A.R. 2024/2025 Giuseppe Ametrano e il giornalista Geppino D’Amico. Per l’occasione è stato presentato il libro a fumetti dell’autrice Luisa Cantalupo “Alla scoperta di Gesù” edito da “Il Saggio” e a prendere parte al dibattito anche l’editore, Giuseppe Barra.