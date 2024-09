Ospedale di Roccadaspide, dalla Casa Comunale: “Nessuna chiusura della Cardiologia. Tutti i servizi continueranno ad essere garantiti”

Alla luce delle tante notizie circolate sulla nuova organizzazione della rete ospedaliera e quindi del nosocomio di Roccadaspide, dal Comune guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, hanno ritenuto necessario precisare che l’ASL Salerno nell’adozione del nuovo Atto Aziendale ha recepito integralmente la proposta presentata in seguito alla Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide, presieduta da Girolamo Auricchio, e avanzata dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero.

E’ stata così assicurata una risposta puntuale alle esigenze del territorio e quindi servizi e prestazioni adeguati, anche attraverso il potenziamento dell’attività diagnostica, fondamentali in una logica di riduzione delle liste d’attesa. I servizi sanitari saranno, in pratica, tutti garantiti anche per quanto riguarda la rete dell’emergenza – urgenza.

Le parole del vicesindaco Girolamo Auricchio

“Per quanto riguarda la Cardiologia – Utic, di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, non ci sarà nessuna chiusura, il Direttore Generale dell’Asl Salerno, l’ingegnere Gennaro Sosto, sempre attento alle esigenze delle aree interne più disagiate, durante l’incontro tenuto martedì, ha assicurato proprio che il reparto continuerà a funzionare regolarmente erogando tutte le prestazioni” ha affermato Girolamo Auricchio che, oltre a presiedere la conferenza, è anche il vicesindaco di Roccadaspide e il presidente dell’associazione “Aree Interne del Cilento”.

“C’è anche un’altra bella novità per il presidio ospedaliero della Valle del Calore ed è rappresentata dal fatto che il chirurgo plastico, dottor Maurizio Saturno, a partire dal mese di ottobre, ogni quindici giorni presterà servizio presso l’ospedale di Roccadaspide” ha concluso Auricchio.