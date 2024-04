Ospedale Roccadaspide: la testimonianza di una paziente conferma l’eccellenza del presidio

L’ospedale di Roccadaspide si conferma un presidio d’eccellenza grazie alla professionalità del personale sanitario. A sottolinearlo una paziente, Angela Mongiello che, con una nota inviata alla redazione di InfoCilento, ha voluto diffondere la testimonianza dell’esperienza vissuta presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale della Valle del Calore.

La lettera a cuore aperto

“Sono stata ricoverata per un intervento alle vie biliari (un’operazione che è risultata molto complicata e che è stata effettuata a Sarno dal dott. De Fenza in maniera impeccabile). Purtroppo ho avuto una grave conseguenza: una pancreatite severa post operatoria. Tutto lo staff del reparto Chirurgia di Roccadaspide è per me esempio di un’ottima Sanità, la migliore nella zona del Salernitano” si legge nella lettera inviata dalla paziente che ha sottolineato di aver potuto constatare, personalmente, la professionalità e l’umanità di tutto il personale medico, infermieristico e ausiliare del nosocomio. “Sono stata curata amorevolmente e meticolosamente da tutti, la medicina ha fatto il suo dovere di guarire, ma la mia anima è stata guarita da tutta l’equipe con la grinta, la dolcezza e la professionalità, tanto che “grazie” è una parola misera per poter davvero esprimere la mia stima e la mia ammirazione nei confronti di un reparto che è un’eccellenza proprio perché composto da ottimi medici e da uno staff che lo rende tale” ha continuato ancora la donna che ha ringraziato il suo medico, il gastroenterologo Ciro Guerriero, il vice primario Di Pace, il dott. Garofalo, i dottori Di Fiore e Taddeo, la dottoressa Carannante, il dott. Passaro e il dott. Polito che ha rassicurato la paziente con parole di supporto per calmarla nei momenti di difficoltà.

Una testimonianza di buona sanità

“Grazie di cuore a tutto il personale, li porto tutti con me, nel mio cuore, da una paziente che non si è mai sentita un numero, ma una persona. Spero queste parole possano arrivare alla Direzione Generale perché Roccadaspide ha un Ospedale da mantenere vivo” ha concluso Mongiello. Una testimonianza che conferma, ancora una volta, l’importanza dell’ospedale di Roccadaspide non solo per gli abitanti delle aree più interne e disagiate, ma per tutti gli utenti.