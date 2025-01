Ospedale di Roccadaspide, arriva un nuovo radiologo: l’intervista a Carmine Tabano, medico radiologo

Il dottore Carmine Tabano, radiologo presso l’Ospedale di Vallo della Lucania, ha preso servizio anche presso l’Ospedale di Roccadaspide.

Buone notizie per l’ospedale di Roccadaspide

Lo abbiamo incontrato durante il suo primo giorno di lavoro presso l’Ospedale della Valle del Calore e ai microfoni di InfoCilento ha parlato dell’importanza del nosocomio per le aree interne condividendo l’entusiasmo di poter prestare servizio nella sua città.

Intanto buone notizie arrivano dall’Ospedale di Roccadaspide. L’ASL Salerno avvia i lavori per l’installazione di nuovi apparecchi radiologici, si tratta di un importante passo in avanti per il potenziamento dei servizi sanitari presso il nosocomio della Valle del Calore.