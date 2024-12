Ospedale di Comunità di Roccadaspide: il personale smentisce le critiche

Il personale dell’Ospedale di Comunità di Roccadaspide ha voluto rispondere alle recenti critiche emerse sui media, in particolare quelle espresse dalla CISL. Con una nota ufficiale inviata ai vertici dell’ASL Salerno, i dipendenti hanno espresso il loro disaccordo con le valutazioni negative, sottolineando l’ottima organizzazione e la qualità dei servizi offerti.

Un’organizzazione efficiente e una buona collaborazione

Nella nota, il personale afferma che l’Ospedale di Comunità, attivo da circa un mese, è caratterizzato da una buona organizzazione dei turni e da una fattiva collaborazione tra il personale infermieristico, i medici di medicina generale e gli operatori socio-sanitari. I pazienti, selezionati secondo criteri di eleggibilità, ricevono cure adeguate e visite regolari.

Smentite le critiche sulla gestione

I dipendenti smentiscono categoricamente le critiche mosse alla gestione della struttura, sottolineando che l’organizzazione è efficiente e che i servizi offerti sono di alta qualità.

La nota del personale rappresenta una risposta alle recenti polemiche che hanno coinvolto l’Ospedale di Comunità di Roccadaspide. Per la Cisl, infatti, presso il presidio rocchese «Fin dall’apertura, sono emerse significative lacune e mancanze gestionali, destando allerta sotto diversi aspetti. Questa gestione inadeguata ha portato a una situazione simile a quella di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), con pazienti che non ricevono visite regolari, contrariamente a quanto previsto dalla presenza del Medico di Medicina Generale (MMG). Numerosi pazienti ospitati non rispettano nemmeno i requisiti e le caratteristiche necessarie per il ricovero nell’OdC, così come stabilito dal Ministero della Salute».

Critiche, inoltre, erano state mosse all’indirizzo del coordinatore infermieristico con la richiesta al direttore sanitario di intervenire.