Ospedale di Agropoli: sindaci insieme per il potenziamento

Continuano le iniziative tese a chiedere un potenziamento dell’ospedale di Agropoli. Il nuovo piano varato dall’Asl Salerno, infatti, lascia fuori dalla rete dell’emergenza – urgenza il presidio di via Pio X che viene ulteriormente ridimensionato.

Le iniziative dei comuni

Nei giorni scorsi, quindi, dopo varie sollecitazioni, il consiglio comunale aveva approvato una delibera per fare voti all’azienda sanitaria affinché venissero attivati maggiori servizi. Ora anche gli altri comuni dell’Unione Paestum Alto Cilento approveranno lo stesso documento.

«Tutti i sindaci sono stati concordi nella decisione di procedere insieme verso l’obiettivo comune di chiedere una maggiore funzionalità del presidio ospedaliero di Agropoli ed adotteranno la medesima deliberazione che, come Consiglio comunale, votammo lo scorso 21 ottobre. Mira a chiedere a Regione e ASL di attivare i servizi stabiliti dal DM 70/2015, in quanto presidio posto in zona disagiata», ha spiegato il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi.

Nelle scorse ore anche il consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni aveva deliberato all’unanimità in tal senso.