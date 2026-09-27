Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: Ariete, la giornata parte con una buona dose di energia. Leone, giornata favorevole per un progetto

Lunedì 28 settembre apre una nuova settimana con energie dinamiche e qualche occasione per rimettere in ordine priorità e progetti. Il passaggio di Marte in Leone porta una spinta più decisa, mentre il Sole in Bilancia invita a cercare equilibrio nei rapporti personali e professionali.

Ariete

La giornata parte con una buona dose di energia e voglia di fare. Sul lavoro puoi affrontare con decisione una questione rimasta in sospeso. In amore evita reazioni impulsive: un confronto sincero può aiutare a ritrovare serenità.

Toro

Potresti sentire il bisogno di rallentare e concentrarti sulle cose davvero importanti. Sul lavoro è il momento di procedere con metodo, senza lasciarti condizionare dalle pressioni esterne. In amore, attenzione alle piccole incomprensioni.

Gemelli

La tua curiosità sarà protagonista della giornata. Potrebbero arrivare una telefonata, una proposta o un incontro interessante. In amore cerca di essere più diretto: chiarire ciò che pensi eviterà inutili equivoci.

Cancro

Il lunedì ti invita a dedicare maggiore attenzione alle questioni familiari e personali. Sul lavoro potresti avere bisogno di qualche momento di tranquillità per concentrarti. In amore lasciati guidare dalle emozioni, ma senza chiuderti troppo.

Leone

Marte entra nel tuo segno e aumenta energia, determinazione e desiderio di metterti in gioco. È una giornata favorevole per dare impulso a un progetto personale. In amore torna maggiore passione e potresti sentirti particolarmente sicuro di te.

Vergine

Giornata utile per mettere ordine tra impegni, scadenze e programmi. Non cercare di risolvere tutto contemporaneamente: una buona organizzazione sarà la tua alleata. In amore, una conversazione tranquilla può sciogliere una tensione.

Bilancia

Il Sole nel tuo segno continua a favorire i rapporti e il dialogo. Potresti ricevere una conferma importante oppure trovare un accordo su una questione delicata. In amore c’è voglia di armonia, ma anche di maggiore sincerità.

Scorpione

La giornata porta intuizioni interessanti, soprattutto nelle questioni professionali. Potresti comprendere meglio le intenzioni di una persona vicina. In amore non avere paura di parlare dei tuoi sentimenti: la chiarezza sarà importante.

Sagittario

Torna la voglia di progettare e guardare oltre la routine. Sul lavoro una nuova idea potrebbe diventare un progetto concreto nelle prossime settimane. In amore cerca maggiore disponibilità verso le esigenze del partner.

Capricorno

Il lunedì richiede concretezza e pazienza. Potresti avere molte responsabilità da gestire, ma con un approccio ordinato riuscirai a evitare inutili complicazioni. In amore concediti più spazio per il dialogo e per la condivisione.

Acquario

Una giornata movimentata, nella quale potrebbero emergere idee nuove e qualche cambiamento di programma. Sul lavoro non temere di proporre soluzioni originali. In amore potresti sentire il bisogno di maggiore libertà, senza però trascurare chi ti sta accanto.

Pesci

Le emozioni saranno particolarmente presenti, ma non dovranno impedirti di affrontare con lucidità gli impegni. Sul lavoro punta sulle tue capacità e non sottovalutarti. In amore una persona potrebbe sorprenderti con un gesto inaspettato.