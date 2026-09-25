Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Gemelli, le idee non mancano soprattutto nel lavoro. Amore favorevole per gli amici del Toro

Le stelle accompagnano questa giornata di sabato 26 settembre con nuove energie, occasioni di confronto e qualche sorpresa. Sarà una giornata utile per fare chiarezza nei sentimenti, nelle relazioni e nelle questioni di lavoro.

Ariete

Giornata dinamica, con tanta voglia di fare e di mettervi in gioco. Sul lavoro potrete ottenere risultati interessanti se saprete evitare decisioni troppo impulsive. In amore, un dialogo sincero può riavvicinare le coppie.

Toro

Avete bisogno di maggiore tranquillità e di ritrovare i vostri ritmi. Le questioni economiche richiedono attenzione, ma senza inutili preoccupazioni. In amore, lasciate spazio alle emozioni e non cercate sempre di avere tutto sotto controllo.

Gemelli

Le idee non mancano e potrete sfruttare una buona energia per affrontare nuovi progetti. Sul lavoro, una proposta potrebbe stimolare il vostro interesse. In amore, una conversazione importante aiuterà a chiarire una situazione rimasta in sospeso.

Cancro

Giornata favorevole per occuparvi delle persone a cui tenete. Sul lavoro potreste sentire il bisogno di qualche conferma in più, ma presto arriveranno segnali positivi. In amore, lasciate parlare il cuore senza lasciarvi condizionare troppo dai dubbi.

Leone

Determinazione e sicurezza vi permettono di affrontare con decisione gli impegni della giornata. Buone opportunità per chi sta cercando di dare una svolta professionale alla propria situazione. In amore, fascino in aumento e possibilità di vivere momenti piacevoli.

Vergine

È il momento di mettere ordine nelle priorità e di concentrarvi su ciò che conta davvero. Sul lavoro potrete recuperare terreno grazie alla vostra precisione. In amore, evitate discussioni inutili e cercate un confronto più sereno.

Bilancia

Una giornata che invita a ristabilire equilibrio e serenità. Potrebbero arrivare novità interessanti sul fronte professionale, soprattutto per chi attende una risposta. In amore, una sorpresa potrebbe rendere più vivace il rapporto di coppia.

Scorpione

Avete energia e determinazione per affrontare anche le situazioni più impegnative. Sul lavoro sarà importante non lasciarsi coinvolgere dalle tensioni degli altri. In amore, le emozioni saranno intense: meglio parlare apertamente piuttosto che tenere tutto dentro.

Sagittario

La voglia di cambiare e guardare al futuro torna protagonista. Potreste avere una buona intuizione legata al lavoro o a un nuovo progetto. In amore, le stelle favoriscono gli incontri e i momenti di complicità.

Capricorno

Giornata utile per consolidare ciò che avete costruito nelle ultime settimane. Sul lavoro procedete con calma e non lasciatevi scoraggiare da qualche piccolo ostacolo. In amore, la stabilità sarà il vostro punto di forza.

Acquario

Nuove idee e stimoli interessanti rendono questa giornata particolarmente movimentata. Potreste avere voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine professionale. In amore, cercate di essere più presenti e disponibili verso chi vi sta vicino.

Pesci

Sensibilità e intuizione vi guideranno nelle scelte della giornata. Sul lavoro potrete ottenere soddisfazioni se eviterete di disperdere le energie. In amore, spazio ai sentimenti: una persona potrebbe dimostrarvi più affetto di quanto immaginate.