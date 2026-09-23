Oroscopo Paolo Fox 24 settembre: amici dell’Acquario, attenzione a qualche tensione sul lavoro. Scorpione, il tuo spirito libero ti aiuterà

Il cielo di giovedì 24 settembre invita a guardare avanti con maggiore fiducia, lasciando alle spalle qualche incertezza. Sarà una giornata interessante per i sentimenti, il lavoro e le relazioni personali, con situazioni diverse per ogni segno zodiacale.

Ariete

Giornata dinamica, con nuove idee che potrebbero spingerti a cambiare programma o a prendere una decisione importante. In amore cerca di evitare discussioni inutili e lascia spazio al dialogo. Sul lavoro, determinazione e concretezza saranno le tue armi migliori.

Toro

Potresti avere bisogno di maggiore tranquillità, soprattutto se negli ultimi giorni hai dovuto affrontare diverse responsabilità. In amore, un confronto sincero può aiutare a superare una piccola incomprensione. Buone prospettive sul fronte economico, ma evita spese impulsive.

Gemelli

Le stelle favoriscono i contatti e la comunicazione. Potresti ricevere una notizia interessante oppure incontrare una persona capace di offrirti un nuovo punto di vista. In amore lasciati guidare dalla spontaneità. Sul lavoro, una proposta merita attenzione.

Cancro

Giornata caratterizzata da una certa sensibilità. Cerca di non dare troppo peso alle parole degli altri e concentrati sulle cose che contano davvero. In amore potresti desiderare maggiori certezze. Nel lavoro, meglio procedere con calma senza prendere decisioni affrettate.

Leone

Hai voglia di tornare protagonista e di dimostrare il tuo valore. Una buona occasione potrebbe presentarsi proprio quando meno te l’aspetti. In amore è il momento di essere più disponibili verso il partner. Attenzione soltanto alla tendenza a voler avere sempre l’ultima parola.

Vergine

Una giornata utile per mettere ordine nei tuoi progetti. Potresti finalmente trovare una soluzione a una questione che ti ha preoccupato nelle ultime settimane. In amore, maggiore apertura favorirà l’intesa. Sul lavoro, precisione e organizzazione saranno fondamentali.

Bilancia

Il desiderio di equilibrio torna protagonista. Potresti sentirti chiamato a mediare in una situazione familiare o professionale. In amore, una conversazione chiarificatrice può riportare serenità. Buone intuizioni anche per quanto riguarda un progetto personale.

Scorpione

Giornata intensa, soprattutto dal punto di vista emotivo. Cerca di non trasformare ogni dubbio in un problema e prova a fidarti maggiormente delle persone che ti sono vicine. Sul lavoro potresti ricevere un riconoscimento o una conferma importante.

Sagittario

Hai bisogno di novità e stimoli, e questa giornata potrebbe offrirti l’occasione giusta per uscire dalla routine. In amore sono favoriti gli incontri e i momenti di complicità. Sul lavoro, una nuova idea potrebbe diventare presto un progetto concreto.

Capricorno

Qualche responsabilità in più potrebbe farti sentire sotto pressione, ma hai tutte le capacità per affrontare la situazione. In amore evita di chiuderti nei tuoi pensieri. Una persona potrebbe cercare il tuo sostegno. Buone prospettive per un accordo professionale.

Acquario

Una giornata favorevole alle idee e ai cambiamenti. Potresti sentire il bisogno di modificare alcune abitudini e di dedicarti maggiormente a ciò che ti rende sereno. In amore, dialogo e leggerezza aiutano a ritrovare armonia. Sul lavoro arrivano nuovi stimoli.

Pesci

Le emozioni saranno particolarmente intense. Potresti avere bisogno di qualche momento tutto per te per riflettere sulle prossime scelte. In amore, una dimostrazione d’affetto può fare la differenza. Sul lavoro, evita di lasciarti condizionare dalle critiche e continua per la tua strada.