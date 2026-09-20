Oroscopo Paolo Fox 21 settembre: ecco i consigli delle stelle, i segni si preparano a un cambio di ritmo. Luna favorevole per la Bilancia

La settimana si apre con un cielo che invita a fare chiarezza, rimettere ordine nelle priorità e guardare con maggiore attenzione alle relazioni. Lunedì 21 settembre prepara il terreno al cambio di stagione, con il Sole ancora in Vergine e il passaggio in Bilancia ormai vicino.

Ariete

La giornata porta l’attenzione sui rapporti con gli altri. Sul lavoro sarà utile evitare reazioni impulsive e cercare un confronto costruttivo. In amore, una conversazione sincera può aiutare a superare una piccola distanza. Per i single, possibile un incontro interessante.

Toro

Il lunedì invita alla concretezza. Potresti avere diverse questioni da sistemare, soprattutto sul lavoro o nella gestione delle spese. In amore cresce il bisogno di sicurezza: parlare apertamente delle proprie esigenze può rafforzare il rapporto.

Gemelli

Buona giornata per comunicare, organizzare e mettere in moto nuove idee. Una telefonata o una proposta potrebbe aprire una prospettiva interessante. In amore torna un po’ di leggerezza, mentre i single possono vivere una giornata ricca di occasioni sociali.

Cancro

Le emozioni saranno protagoniste. Cerca di non lasciarti condizionare troppo dagli sbalzi d’umore e dedica più tempo alle persone che ti fanno stare bene. Sul lavoro procedi con calma: una questione che sembrava complicata può trovare una soluzione attraverso il dialogo.

Leone

Hai voglia di muoverti e di ottenere risultati concreti. La giornata favorisce iniziative personali e nuovi progetti, ma sarà importante non pretendere tutto subito. In amore puoi ritrovare entusiasmo e complicità, soprattutto se lasci spazio alle esigenze del partner.

Vergine

Il Sole nel tuo segno continua a sostenerti e ti permette di affrontare gli impegni con precisione. È una giornata utile per chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore, però, prova a non analizzare ogni dettaglio: qualche emozione va semplicemente vissuta.

Bilancia

Sei alla vigilia di una fase importante, con l’ingresso del Sole nel tuo segno ormai vicino. Il lunedì può spingerti a riflettere su ciò che vuoi davvero. In amore cresce il desiderio di equilibrio, mentre sul lavoro una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto.

Scorpione

Giornata intensa sul piano emotivo. Potresti sentire il bisogno di mettere ordine in una situazione personale che da tempo ti lascia qualche dubbio. Sul lavoro evita discussioni inutili e concentrati sugli obiettivi. In amore, meglio la sincerità delle mezze parole.

Sagittario

Le idee non mancano e la voglia di guardare avanti cresce. Una nuova opportunità potrebbe nascere proprio da un contatto o da una conversazione. In amore cerca maggiore disponibilità all’ascolto: non sempre è necessario avere l’ultima parola.

Capricorno

Il lunedì richiede pazienza e organizzazione. Potresti avere parecchie responsabilità da gestire, ma con metodo riuscirai a non farti sopraffare. In amore, una persona vicina potrebbe chiederti maggiore attenzione. Evita di chiuderti troppo nei tuoi impegni.

Acquario

La giornata può portare nuove idee e una maggiore apertura verso il futuro. È un buon momento per confrontarti con persone che condividono i tuoi interessi. In amore potresti sentire il bisogno di maggiore libertà, ma senza trascurare le esigenze del partner.

Pesci

Il cielo ti invita a rallentare e ad ascoltare maggiormente le tue emozioni. Sul lavoro evita di caricarti di responsabilità che non ti appartengono. In amore una parola affettuosa può fare la differenza. Per i single, attenzione a una conoscenza che potrebbe incuriosirti.