Oroscopo Paolo Fox 27 settembre: amici dello Scorpione, avete la Luna favorevole in amore. Acquario, tensioni sul lavoro

La domenica invita a rallentare, riflettere e dedicare più spazio ai rapporti personali. La Luna resta in Ariete dopo la Luna piena del 26 settembre, favorendo iniziative, chiarezza e voglia di guardare avanti.

Ariete

Una giornata energica, nella quale ritrovare entusiasmo e determinazione. In amore potresti sentire il bisogno di parlare con maggiore sincerità. Bene le iniziative personali, ma evita di agire troppo d’impulso.

Toro

Hai bisogno di tranquillità e di qualche ora tutta per te. Le emozioni diventano più importanti e possono aiutarti a comprendere meglio ciò che desideri. In amore, meglio puntare sulla pazienza.

Gemelli

Una domenica vivace, ideale per stare in compagnia e condividere idee. Una conversazione potrebbe offrirti una prospettiva nuova su una situazione che ti sta a cuore. Buone intuizioni anche sul fronte dei progetti futuri.

Cancro

Le relazioni tornano al centro dell’attenzione. Potresti desiderare maggiore vicinanza dalle persone che ami e trovare finalmente il momento giusto per esprimere ciò che provi. Giornata positiva per recuperare serenità.

Leone

Il desiderio di divertirti e lasciarti alle spalle le tensioni prende il sopravvento. Approfitta della domenica per dedicarti alle persone care e alle attività che ti fanno stare bene. In amore, spazio alla spontaneità.

Vergine

Una giornata utile per mettere ordine nei pensieri e nelle emozioni. Non lasciare che le preoccupazioni prendano troppo spazio: alcune situazioni stanno evolvendo più lentamente del previsto, ma senza particolari motivi di allarme.

Bilancia

Potresti avere bisogno di trovare un nuovo equilibrio tra ciò che desideri e le esigenze degli altri. Una persona vicina potrebbe chiederti maggiore chiarezza. In amore, il dialogo sarà fondamentale.

Scorpione

La domenica invita a concederti una pausa e a recuperare energie. Non è necessario risolvere tutto subito: alcune risposte arriveranno con maggiore naturalezza nei prossimi giorni. Favoriti i momenti di relax.

Sagittario

Hai voglia di muoverti, uscire e vivere qualcosa di diverso dal solito. Una proposta improvvisa potrebbe rendere più interessante la giornata. In amore, entusiasmo e spontaneità aiutano a creare una bella atmosfera.

Capricorno

La giornata favorisce i rapporti affettivi e la vicinanza con le persone importanti. Potresti sentire il bisogno di dedicare più tempo alla famiglia o al partner. Lascia spazio anche alle emozioni, senza voler controllare tutto.

Acquario

Le stelle invitano a mantenere un atteggiamento positivo. Una conversazione può aiutarti a superare un piccolo malinteso o a guardare una questione da un’altra prospettiva. Buone energie per la vita sociale.

Pesci

Una domenica più leggera, nella quale riuscire a vivere gli impegni senza lasciarti sopraffare dalle preoccupazioni. Dedica tempo a ciò che ami e alle persone che ti trasmettono serenità. In amore, dolcezza e comprensione saranno preziose.