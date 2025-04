Oroscopo Paolo Fox 28 aprile: Pesci, qualche tensione sul lavoro, ma tutto si risolverà. Leoncini, attenti alla salute

La giornata del 28 aprile si preannuncia ricca di emozioni e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Paolo Fox, come sempre, ci guida con i suoi preziosi consigli per affrontare al meglio ogni situazione. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle.

Ariete

Giornata energica: prendete iniziative sia sul lavoro che in amore. Non rimandate decisioni importanti.

Toro

Servirà pazienza: qualche ostacolo vi farà rallentare, ma non perdete la calma. Bene l’amore in serata.

Gemelli

Occhio alla comunicazione: potreste dire cose di cui pentirvi. In amore, piccoli passi avanti.

Cancro

Momento favorevole: ottime possibilità di recupero sia in ambito professionale che sentimentale.

Leone

Non tutto andrà secondo i piani: cercate di adattarvi ai cambiamenti senza troppa rigidità.

Vergine

Giornata positiva per chiarimenti e nuovi progetti. Siate disponibili con chi vi sta vicino.

Bilancia

Alti e bassi: attenzione all’umore. In amore meglio evitare discussioni inutili.

Scorpione

Passioni forti: la giornata favorisce nuovi incontri o il rafforzarsi di relazioni già esistenti.

Sagittario

Grandi energie: ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo o per viaggiare.

Capricorno

Tensione nell’aria: mantenete la concentrazione e non fatevi distrarre da problemi secondari.

Acquario

Creatività in crescita: assecondatela, sia sul lavoro che nei rapporti personali.

Pesci

Emotività alle stelle: affidatevi all’istinto, ma senza perdere di vista la realtà.