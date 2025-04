Oroscopo Paolo Fox 26 Aprile: Ariete, evita decisioni impulsive. Bilancia, le stelle favoriscono l’amore

Una nuova giornata si apre sotto l’influsso delle stelle e Paolo Fox ci guida con le sue previsioni segno per segno. L’oroscopo di oggi offre consigli utili per affrontare al meglio le sfide e cogliere le opportunità che il cielo propone.

Ariete

Giornata con qualche ostacolo da superare, ma niente che tu non possa gestire. Evita decisioni impulsive e concentrati su ciò che conta davvero.

Toro

È tempo di fare chiarezza su ciò che desideri. Alcune situazioni ormai sono da lasciare andare. Sul lavoro, rifletti bene prima di fare scelte importanti.

Gemelli

La fretta potrebbe farti commettere errori. Cerca di mantenere la calma e di evitare reazioni eccessive, soprattutto nei rapporti personali.

Cancro

Non lasciarti condizionare dal passato. Oggi conta la tua capacità di reagire con positività. In amore, cerca di non essere troppo sospettoso.

Leone

La Luna favorevole porta energia e voglia di fare. Attenzione però a non esagerare nelle iniziative: meglio puntare su ciò che già conosci.

Vergine

Giornata un po’ nervosa, colpa di influenze planetarie dissonanti. Mantieni la calma sul lavoro e non lasciarti trascinare da discussioni inutili.

Bilancia

Le stelle favoriscono l’amore e i rapporti interpersonali. Sul lavoro torna l’intuizione: fidati del tuo istinto e non avere paura di esprimere idee nuove.

Scorpione

La giornata è intensa dal punto di vista emotivo. Dedica tempo ai sentimenti ma non perdere di vista gli impegni lavorativi.

Sagittario

Finalmente un po’ di respiro: le energie tornano e c’è voglia di svago. Ottimo momento per organizzare qualcosa di piacevole nel weekend.

Capricorno

Evita le polemiche, sia in ambito lavorativo che personale. Una giornata utile per riflettere e trovare un nuovo equilibrio nei rapporti.

Acquario

Hai bisogno di distrarti e fare qualcosa di diverso dal solito. Piccoli dettagli possono fare una grande differenza: sii attento e presente.

Pesci

L’umore non è al top, ma sul lavoro le cose stanno andando meglio. Cura la salute e cerca di non spendere troppo in cose superflue.