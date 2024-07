Oroscopo Paolo Fox 12 luglio: amico del Toro, concentratevi sulla vostra relazione. Pesci, pensate bene agli affari

Ecco le previsioni astrologiche di Paolo Fox per il 12 luglio 2024. Scopri cosa riservano le stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete Giornata positiva per l’amore e le relazioni interpersonali. Sarà un momento favorevole per fare nuove conoscenze e rafforzare i legami esistenti. Sul lavoro, evitate decisioni affrettate e riflettete bene sulle vostre scelte.

Toro Il mese di luglio invita i Toro a prendere decisioni importanti nelle relazioni personali. È il momento di fare chiarezza e tagliare i legami che non funzionano più. Venere favorirà nuovi incontri amorosi anche ad agosto

Gemelli Per i Gemelli, è tempo di selezionare accuratamente le compagnie. L’estate sarà propizia per l’amore, quindi aprite il cuore e concentratevi su ciò che davvero conta. In ambito professionale, scegliete poche cose ma fatte bene.

Cancro II Cancro dovranno puntare tutte le energie sull’estate. È il momento di abbandonare malinconie e rimpianti e di concentrarsi sul divertimento e sulla positività. Questo atteggiamento porterà grandi benefici anche sul lavoro (Il Giornale d’Italia.

Leone Per i Leone, luglio sarà un mese di conferme e decisioni importanti. Mercurio e Venere saranno favorevoli, rendendo questo periodo ideale per concludere trattative e rimettersi in forma. Nuove e piacevoli sorprese sono all’orizzonte.

Vergine L’estate sarà il momento ideale per i Vergine di seguire il cuore. Venere nel segno favorirà le questioni amorose, e sarà importante ascoltare l’istinto più che la ragione. Le novità saranno rilevanti e porteranno nuove opportunità.

Bilancia Per la Bilancia, luglio sarà il mese dell'”amore inaspettato”. Venere porterà relazioni intriganti, quindi impegnatevi nelle relazioni e siate aperti alle sorprese che l’amore può offrire.

Scorpione Gli Scorpione dovranno essere propositivi e incontreranno persone che li aiuteranno a risolvere problemi. Continuate a mantenere un atteggiamento positivo, come già accaduto nella seconda metà di giugno

SagittarioLuglio segna un netto miglioramento per i Sagittario, con importanti progressi nei rapporti lavorativi e sentimentali. È un buon momento per portare a termine progetti e per vivere belle emozioni grazie a nuove conoscenze.

Capricorno Il Capricorno vivranno un periodo ricco di novità e conferme. È importante mantenere ciò che è stato costruito e sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno, sia in amore che sul lavoro

Acquario Per gli Acquario, luglio sarà un mese di recupero e ripresa. Venere nel segno porterà soddisfazioni e riscatti, e le ambiguità dei mesi scorsi si dissolveranno. Questo è un buon momento per fare progetti di coppia e per migliorare la situazione economica

Pesci I Pesci dovranno essere cauti nel non forzare troppo i tempi. Da metà giugno, il cielo è favorevole e porterà risposte positive in amore. Sul lavoro, nuove opportunità potrebbero emergere, stimolando il desiderio di agire