Oroscopo Paolo Fox 11 luglio: amici del Capricorno, buon successo in campo lavorativo. Ariete, in amore buone opportunità

Ariete

Gli Ariete avranno una giornata particolarmente favorevole sul fronte professionale, dove potrebbero dover prendere decisioni importanti. In amore, la prima metà del mese ha portato buone opportunità, mentre nella seconda parte potrebbero arrivare consigli utili e possibili ritorni di fiamma​

Toro

Per i Toro, il recupero professionale continua, anche se i sentimenti non sono al centro dei loro pensieri. Chi è reduce da una separazione potrebbe approcciare con cautela nuove relazioni​

Gemelli

Luglio porta cambiamenti significativi per i Gemelli, soprattutto nel lavoro. È il momento di concentrarsi su poche cose, ma fatte bene. In amore, qualunque scelta faranno sarà quella giusta​

Cancro

Il Cancro vive un’estate importante, con opportunità di cambiamenti sia professionali che sentimentali. Chi ha intrapreso convivenze o matrimoni recenti, troverà modo di consolidare queste scelte​

Leone

Mercurio favorevole a partire dall’11 luglio porterà nuove opportunità professionali e una spinta positiva in amore. Questo mese è ideale per rimettersi in forma e trovare soluzioni a questioni pendenti

Vergine

La Vergine deve adottare un atteggiamento cauto in tutti i settori. Chi ha vissuto separazioni recenti dovrebbe cercare compromessi per evitare conflitti inutili​

Bilancia

Dopo l’11 luglio, inizierà un periodo importante per la Bilancia. Le coppie che desiderano ufficializzare la loro unione troveranno il momento propizio, mentre i single avranno buone opportunità per nuovi incontri​

Scorpione

Luglio sarà vantaggioso per lo Scorpione, che potrebbe trovare soluzioni a controversie o questioni sospese grazie a nuovi incontri​

Sagittario

Un mese ricco di promesse per il Sagittario sia a livello professionale che amoroso. Le vacanze potrebbero riservare incontri interessanti e chi è stato solo per un po’ potrebbe vivere belle emozioni grazie a nuove avventure

Capricorno

Per i Capricorno, i sentimenti potrebbero attraversare un periodo di incertezza, soprattutto per chi convive o si è sposato da poco. In ambito lavorativo, ci sono buone possibilità di successo, ma è importante conservare ciò che è stato costruito in precedenza​

Acquario

L’amore non sarà il punto forte di questo mese per l’Acquario, distratto da questioni economiche. In campo lavorativo, il mese è contraddittorio e potrebbero sorgere problemi se non sono state prese decisioni importanti precedentemente​

Pesci

Luglio è positivo per i Pesci, specialmente per le coppie stabili che desiderano fare un passo importante. Anche chi ha vissuto separazioni potrebbe risolvere questioni economiche entro la fine dell’anno​