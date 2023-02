Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio, bene per gli amici dell’Acquario: grosse novità in ambito lavorativo

Come sempre vediamo insieme cosa prevedono gli astri attraverso le parole del nostro astrologo, Paolo Fox. Come dice lui: «non credete, ma verificate». Curiosi di scoprire cosa ci riservano le stelle per il weekend? Allora continua a leggere l’articolo e scopriamolo insieme.

Ariete:

Sono troppe le cose che stanno interessando la vostra attenzione e spesso andate in confusione soprattutto ad inizio settimana.

Toro:

Avete capito che è ora di mettere da parte un poco il lavoro e dedicarvi agli affetti. Se siete single questa settimana si aprirà con prospettive positive.

Gemelli, Cancro, Leone

Gemelli:

Siate cauti ad inizio settimana, saranno giorni agitati. Per il resto consiglio di organizzare bene le cose da fare sia in famiglia che sul lavoro, altrimenti rischierete di stressarvi troppo.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che alcuni di voi sono indecisi sia nel campo sentimentale che lavorativo, ma le stelle vi daranno una mano a schiarirvi le idee.. Sul lavoro cercate di conclude un affare in tempi brevi.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che nuove brillanti occasioni da sfruttare in arrivo, portando avanti questa magica linea del successo.

Vergine, Bilancia, Scorpione

Vergine:

Quella di domani sarà una giornata positiva in amore: le coppie collaudate possono fare progetti importanti. In questa settimana ci saranno cambiamenti sia nell’ambito lavorativo che interpersonale.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che domani potrebbero esserci dei ritardi sul lavoro e delle tensioni in amore a causa di Venere in opposizione. Questo transito durerà tutto il mese.

Scorpione:

E’ giunto il momento di chiudere definitivamente delle situazioni sia nel campo lavorativo che sentimentale. Sul lavoro ci sono molte buone possibilità, cercate di sfruttarle.

Sagittario, Capricorno, Acquario

Sagittario:

Giornata un po’ tesa e nervosa quella di domani a causa dell’influsso di Mercurio. Sono troppe le cose che stanno interessando la vostra attenzione e spesso andate in confusione soprattutto ad inizio settimana.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che c’è un ottimo inizio settimana per il vostro segno sia nel campo lavorativo che sentimentale. Per alcuni di voi sono previsti interessanti progressi nel campo professionale.

Acquario

Aspettativi un inizio settimana non facile, agitazione ed insoddisfazione tormenteranno i vostri animi. Consiglio di affidarsi alla pazienza in questi primi giorni perché si prevede un repentino recupero a metà settimana.

Pesci

Cercate di lasciare alle spalle il passato e guardare con ottimismo al futuro. Dopo un mese di gennaio difficile si prevede un ottimo recupero anche grazie all’aiuto di amici e parenti.