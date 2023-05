Ordinanza del sindaco di Sapri: entro il 31 maggio la manutenzione dei terreni fronteggianti le strade

Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha firmato un’ordinanza che impone ai proprietari e ai conduttori dei terreni fronteggianti le strade statali, provinciali e comunali, interne ed esterne al centro abitato, di garantire adeguata manutenzione entro il termine massimo del 31 maggio.

Le disposizioni dell’ordinanza

L’ordinanza prevede che i proprietari e i conduttori dei terreni fronteggianti le strade debbano:

potare regolarmente le siedi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;

tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

tagliare i rovi e gli arbusti lungo i cigli delle strade al fine di ridurre la vulnerabilità degli stessi all’innesco di incendi;

rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa e che siano di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche e di intralcio alla circolazione;

arare e coltivare alla distanza minima di 1 m dal ciglio del fosso o cunetta i fondi confinanti con strade comunali e vicinali in modo tale da non pregiudicare la stabilità delle ripe;

rispettare le fasce di rispetto previste dagli artt. 16 e 17 del Codice della Strada per le piantagioni;

adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

tenere i cortili, le pertinenze degli edifici e le aree non urbanizzate in stato di nettezza al fine di impedire pericolo igienico-sanitario e rendere gli stessi decorosi alla pubblica vista;

conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade.

I controlli e le sanzioni

I lavori dovranno essere eseguiti in sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni e pericoli per gli utenti della strada, e gli stessi dovranno essere eseguiti con regolarità. I controlli sul rispetto dell’ordinanza saranno svolti dal Comando di Polizia Municipale, sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico, e da Funzionari della Provincia sulle strade di competenza, ed in generale.

In caso di inadempienza l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far eseguire direttamente i lavori con spese a carico dei contravventori. Le trasgressioni all’ordinanza saranno sanzionate.