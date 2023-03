Opportunità per diventare Ufficiali di Gara: ecco il corso gratuito organizzato dall’ACI Salerno

Il mondo delle corse automobilistiche è da sempre affascinante e ricco di adrenalina, e ora c’è un’opportunità per chi vuole fare un passo in più nella sua passione.

Si terrà infatti il Corso per diventare Commissari di Percorso, organizzato dall’Automobile Club Salerno.

Il corso

La parte teorica del Corso si svolgerà il 23 e il 24 marzo 2023 presso la sede dell’Automobile Club Salerno in Via Giacinto Vicinanza, 11 (al 1° piano) a Salerno dalle ore 19,30. Sarà un momento importante per apprendere tutte le nozioni teoriche necessarie per svolgere con professionalità il ruolo di Commissario di Percorso.

Ma il Corso non si fermerà qui: il 28 marzo dalle ore 18,00, infatti, la parte pratica avrà luogo presso il Circuito del Sele a Battipaglia. Qui i partecipanti potranno mettere in pratica tutto ciò che hanno imparato durante la parte teorica del Corso, svolgendo compiti di controllo e sorveglianza in circuito e su strada.

Un esperienza che unisce passione e competenza

L’esperienza acquisita sarà molto importante, perché i nuovi Commissari di Percorso andranno ad affiancare gli Ufficiali di Gara più esperti e potranno fare esperienza diretta sin dalle prossime gare programmate in provincia di Salerno e in tutta Italia. Quindi, una grande opportunità per vivere da protagonisti la passione per le gare automobilistiche e per il motorsport.

Le info utili

Per iscriversi al Corso è possibile inviare la propria domanda entro martedì 21 marzo presso l’Automobile Club Salerno, o via email a: sport@salerno.aci.it. La scheda di iscrizione è disponibile sul sito www.salerno.aci.it, sulla pagina Facebook “Automobile Club Salerno ACI” o presso la sede dell’Automobile Club Salerno in Corso Garibaldi, 100 a Salerno.

Per chi volesse maggiori informazioni sull’evento, è possibile rivolgersi all’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Salerno, o telefonare al numero 089 232339. Non perdete questa grande opportunità per avvicinarvi al mondo delle corse automobilistiche!