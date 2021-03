Un capaccese direttore di gara di eventi sportivi automobilistici

Antonio Cappelli, di Capaccio è stato nominato dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, nella Commissione Nazionale AciSport Off Road & Cross Country Rally, presieduta da Gianluca Marotta, Direttore di Gara internazionale e organizzatore di grandi eventi sportivi automobilistici.

Antonio Cappelli, classe 1962, licenza sportiva e tessera Aci presso l’Automobile Club Salerno, entra per la prima volta in una Commissione Nazionale di Aci Sport. Una vita dedicata al mondo delle corse automobilistiche, Cappelli festeggia quest’anno il suo quarantesimo anno da Ufficiale di Gara. Ha iniziato nel 1981 come Commissario di Percorso e divenuto poi Commissario Sportivo. Dal 1999 è Direttore di gara, assumendo la direzione di numerose gare nazionali ed internazionali in terra campana e in altre regioni d’Italia. Dal 1984 al 2015 è stato un apprezzato pilota, prevalentemente di gare in salita conquistando diversi titoli nel Campionato Italiano Velocità in Montagna (CIVM) e nel Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) a bordo della sua BMW M3, e in altre specialità dallo slalom alla pista, ed anche pilota e navigatore nei rally.

Con Antonio Cappelli si rafforza la squadra dei salernitani nominati nelle Commissioni Sportive nazionali di Aci Sport, che comprende Ferdinando Parisi, Consigliere Aci Salerno, in qualità di Presidente della Commissione karting, Vito Sacco, Vice Presidente dell’Automobile Club Salerno, nella Commissione Velocità in Circuito, Antonio Milo, funzionario Aci Salerno e fiduciario sportivo provinciale dell’Ente nella Commissione Auto Storiche; Nicola Rinaldi del Circuito del Sele (Battipaglia) nella Commissione Karting, e Valerio Ingenito, Commissario Sportivo Nazionale nella Commissione Formula Challenge.

Il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi, nel complimentarsi con Antonio Cappelli, ha espresso tutta la “soddisfazione personale e dell’Aci Salerno per questo ulteriore riconoscimento che va sicuramente alla persona ma anche all’intera struttura dell’Automobile Club Salerno che vede apprezzato, anche a livello nazionale, l’impegno per la promozione e la valorizzazione dello sport automobilistico”.