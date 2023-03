Opportunità di lavoro a Pollica per agenti di Polizia Locale

Opportunità di lavoro nel Comune di Pollica. C’è tempo fino al prossimo 27 marzo (ore 14:00) per presentare domanda per la selezioni pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale di polizia locale a tempo pieno e determinato.

Polizia locale, il bando di Pollica

La selezione servirà alla formazione di una graduatoria per operatori di Polizia Locale a tempo pieno e determinato, Categoria C, posizione economica V1.

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari;

b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto e al lavoro operativo, a cui l’operatore deve essere adibito;

c) età non inferiore ad anni 18;

d) patente di guida non inferiore alla Cat. “B”;

e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici; deve essere posseduto anche nello Stato di appartenenza e di provenienza, qualora previsti;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

g) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;

h) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni.

Infine è richiesto il titolo di studio di diploma di scuola media superiore di abilitazione o maturità.

Le domande e gli esami

Le domande dovranno essere presentate secondo il modulo disponibile sul sito del Comune. L’esame consisterà in due prove scritte.